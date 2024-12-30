Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:00

Агент Кузьмичев: «С трудом представляю, что Андреев шантажировал губернатора»

Telegram Дзен

Известный российский функционер и агент Владимир Кузьмичев высказался о сотрудничестве самарских «Крыльев Советов» с агентом Павлом Андреевым.

«Понятно, что к агентам тут вопросы серьезные. Но в данном конкретном случае я не вижу, при чем здесь тот же Паша Андреев. Он пришел в клуб с определенным кейсом. Условно: «Я предлагаю такой проект, он будет стоить много». Тогда уже руководство клуба принимает решение, нужен ли им такой проект и готовы ли они заплатить столько денег. Вопрос договоренности двух сторон.

Если они договорились, значит, Паша получил столько денег, о чем была договоренность. С трудом представляю, что Павел Олегович пришел к губернатору и начал как-то шантажировать. Это фантазии. Так не работает, это маловероятно», — отметил Кузьмичев «РБ Спорт».

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.

Источник: «РБ Спорт»
ФК Крылья Советов (Самара)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
Читайте также
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил гол в первом матче после травмы
Суд в Минске заочно приговорил комика Комиссаренко к шести годам
Захарова объяснила полет спецборта из РФ в США ротацией дипломатов
Родившихся в 2025 году детей будут называть «поколением бета»
Умар Нумагомедов и Мераб Двалишвили проведут бой за титул чемпиона на UFC 311
Что говорят о смерти экс-футболиста сборной России Бугаева в зоне СВО
Сегодня
Вчера
Неделя