Кузьмичев не видит смысла в увольнении Абаскаля

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев оценил игру красно-белых в дерби против «Локомотива» (1:1).

«В целом игра мне понравилась. Несмотря на то, что «Спартак» играл в меньшинстве больше тайма, команда проявила характер. Думал, что будет ничья, так и произошло. В предыдущей игре Соболев выглядел неплохо. Думал, что он начнет матч в старте. Конфликт между Соболевым и Абаскалем? Это на поверхности. Если бы все было нормально, Абаскаль выпустил бы Соболева в старте. Игра в атаке с Александром и без него — это две разные вещи. Несмотря на то, что «Спартак» находится не на том месте, смена тренера вряд ли может привести к каким-то изменениям. Тренер может отработать свои идеи только в зимнюю паузу, потому что будет долгий перерыв. Сейчас не вижу смысла менять тренера», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

После 14 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. «Локомотив» с таким же количеством очков располагается на строчку ниже.