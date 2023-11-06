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Сегодня, 16:28

Кузьмичев не видит смысла в увольнении Абаскаля

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев оценил игру красно-белых в дерби против «Локомотива» (1:1).

«В целом игра мне понравилась. Несмотря на то, что «Спартак» играл в меньшинстве больше тайма, команда проявила характер. Думал, что будет ничья, так и произошло. В предыдущей игре Соболев выглядел неплохо. Думал, что он начнет матч в старте. Конфликт между Соболевым и Абаскалем? Это на поверхности. Если бы все было нормально, Абаскаль выпустил бы Соболева в старте. Игра в атаке с Александром и без него — это две разные вещи. Несмотря на то, что «Спартак» находится не на том месте, смена тренера вряд ли может привести к каким-то изменениям. Тренер может отработать свои идеи только в зимнюю паузу, потому что будет долгий перерыв. Сейчас не вижу смысла менять тренера», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

После 14 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. «Локомотив» с таким же количеством очков располагается на строчку ниже.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-ne-vizhu-smy-sla-sejchas-uvol-nyat-abaskalya/
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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