Кузьмичев объяснил, чем руководствуется Цорн при назначении главных тренеров

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» объяснил, чем руководствуется спортивный директор Томас Цорн при назначении главных тренеров.

— Вы понимаете, почему такое доверие к Йозефу Циннбауэру?

— Если проанализировать, то все решения Томаса Цорна о назначении тренеров зависят от их управляемости, чтобы он мог решать свои вопросы. Никакого тренерского таланта, достижений ни у одного из тренеров я не увидел.

— Что такое вопросы Томаса Цорна?

— Он же заявили, что его стратегия спекулятивная. Надо покупать побольше молодых, потом дороже продавать. Он должен четко контролировать этот процесс. Поэтому ему нужен тренер, который будет выполнять то, что требует Томас Цорн.

После 11 туров РПЛ московский клуб набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» с семью баллами располагается на 15-й позиции.