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Сегодня, 11:50

Кузьмичев объяснил, чем руководствуется Цорн при назначении главных тренеров

Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» объяснил, чем руководствуется спортивный директор Томас Цорн при назначении главных тренеров.

— Вы понимаете, почему такое доверие к Йозефу Циннбауэру?

— Если проанализировать, то все решения Томаса Цорна о назначении тренеров зависят от их управляемости, чтобы он мог решать свои вопросы. Никакого тренерского таланта, достижений ни у одного из тренеров я не увидел.

— Что такое вопросы Томаса Цорна?

— Он же заявили, что его стратегия спекулятивная. Надо покупать побольше молодых, потом дороже продавать. Он должен четко контролировать этот процесс. Поэтому ему нужен тренер, который будет выполнять то, что требует Томас Цорн.

После 11 туров РПЛ московский клуб набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» с семью баллами располагается на 15-й позиции.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
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