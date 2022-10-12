Кузьмичев объяснил, какой вектор развития должен выбрать «Локомотив»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном новом векторе развития московской команды.

«Ставка на молодых игроков? Это единственный возможный вектор развития, учитывая нынешнюю ситуацию. Если нормализовать работу в системе подготовки, если будет хороший тренер, все будет нормально. У Николича были как опытные игроки, так и молодые. Он активно использовал ребят, которые прошли через систему подготовки. Это позволяло бороться за самые высокие места. На сегодняшний день такой вектор будет правильным. А не спекулятивный, который был у предыдущих руководителей», — сказал Кузьмичев «СЭ».

8 октября «Локомотив» после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками в 12 матчах.

В 13-м туре 15 октября «Локомотив» сыграет в «Лужниках» с «Торпедо».