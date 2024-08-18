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Сегодня, 13:40

Кузьмичев объяснил, почему Чалов перешел в ПАОК

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» прокомментировал переход нападающего Федора Чалова из ЦСКА в ПАОК.

— Некоторые специалисты считают, что уход Чалова не стал для ЦСКА потерей. Ваше мнение?

— Уф. Когда Федя в форме, он является очень ярким игроком, с которым ЦСКА смотрится весьма агрессивно в атаке. Но если он уже твердо настроился уйти, попробовать свои силы за рубежом, то, наверное, в таком случае его уже лучше отпустить. Иначе Чалов продолжил бы играть за армейцев уже с другой мотивацией. Так что клуб поступил верно. Тем более и Мусаев сейчас довольно эффективен. Но стоит подумать и о другом.

— О чем?

— А кто будет составлять конкуренцию Мусаеву? Нужен еще один футболист на эту позицию, иначе Мусаев перестанет расти.

— А вы, кстати, поняли решение Чалова продолжить карьеру именно в ПАОК?

— Конечно, ПАОК по уровню уступает ЦСКА. Но чем берут греки? Еврокубки.

— Лиги чемпионов уже нет.

— Ну... От Чалова в этой квалификации, согласитесь, мало что зависело. Он только-только перешел в новый клуб, который традиционно борется за чемпионство в Греции. Так что ежегодно выступает в еврокубках. Думаю, это и стало решающим фактором для Феди при его выборе.

26-летний Чалов стал игроком ПАОКа в межсезонье. 13 августа он дебютировал за команду в ответном матче против «Мальме» (3:4) в квалификации Лиги чемпионов. Греческий клуб уступил шведскому по сумме двух матчей (5:6).

Полностью интервью Владимира Кузьмичева читайте на «СЭ»

Федор Чалов
ФК ПАОК
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