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Сегодня, 11:15

Кузьмичев: «Мы вряд ли увидим Дзюбу в РПЛ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» объяснил, почему клуб не продлил контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

— Клуб не продлил контракт с Дзюбой. О чем это прежде всего говорит? Токсичность Артема никуда не делась? Или все-таки есть вопросы к Галактионову, который мог бы эффективнее использовать такого нападающего?

— Тут нет какого-то одного объяснения. Надо смотреть на эту историю в комплексе. Считаю, на решение руководства клуба повлияло прежде всего то, что Артем не смог быстро восстановиться после травмы и набрать необходимые кондиции. Можно много рассуждать о доверии или недоверии к нему со стороны Галактионова. Но когда Дзюба не испытывал проблем с «физикой», он, согласитесь, являлся игроком стартового состава. Так что дело тут в функциональной готовности. Просто форвард не смог выйти на свой прежний уровень. Все-таки для большого нападающего 35 лет — пограничный возраст.

— Мы еще увидим Дзюбу в клубе РПЛ?

— Честно говоря, мало в это верю. У Артема хорошая карьера, он поиграл в больших командах. И сейчас идти в нижнюю восьмерку, выступать за небольшие деньги... Не знаю. Мне кажется, ему это уже не надо. Тем более у Артема довольно удачно все получается в медийном пространстве. Возможно, он больше времени станет уделять уже этой сфере, в которой действительно востребован.

— В то же время в «Локо» может перейти нападающий Дмитрий Воробьев, который в этом сезоне забил восемь мячей в РПЛ за «Оренбург». Соответствует ли он уровню и амбициям москвичей?

— Считаю, в «Оренбурге» Воробьев проявил себя весьма неплохо. Мне нравилась его игра. Не могу сказать, что ему гарантирован первый номер в нападении «Локо». Думаю, мы увидим конкуренцию между Дмитрием и Тимуром Сулеймановым. А это поспособствует повышению уровня обоих форвардов.

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды на правах свободного агента. Он выступал за железнодорожников с февраля 2023 года. Всего за красно-зеленых 35-летний нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Максим Глушенков. «Как бы Глушенков не покинул клуб вслед за Миранчуком и Жемалетдиновым...» Что происходит в «Локо»?

Артем Дзюба
Владимир Кузьмичев
РПЛ
Тимур Сулейманов
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