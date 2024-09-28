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Сегодня, 10:19

Кузьмичев объяснил, почему расстроился из-за перехода Джикии в «Химки»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал переход экс-капитана красно-белых Георгия Джикии в «Химки».

Вызвало удивление, что российские клубы не проявили должного интереса, потому что Георгий — в самом расцвете сил, всегда доказывал состоятельность. Со спортивной точки зрения я немного расстроен, что переход состоялся в «Химки». Это не тот клуб, который ставит перед собой задачи. Сейчас мы видим абсолютную безграмотность работы руководства. Ничем не проявил себя тренер. Так набирать очки им будет трудно", — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

Джикия подписал контракт с «Химками» в середине сентября. С того момента 30-летний защитник еще не дебютировал в подмосковной команде.

Источник: «РБ Спорт»
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Химки

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