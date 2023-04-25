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Сегодня, 22:34

Кузьмичев объяснил, почему железнодорожники пока не могут обыграть команды топ-уровня

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший глава клубной академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичев специально объяснил, почему железнодорожники пока не могут обыграть команды топ-уровня.

«Пока «Локомотиву» все-таки нужно время, потому что после вот этих полутора лет, когда команда была в штопоре, прямо сразу все поправить невозможно. Хорошо, что на этом отрезке железнодорожники, по крайней мере, начали брать свои очки. И проявлять характер. С тем же ЦСКА в меньшинстве сравняли — это дорогого стоит. Хотя игра абсолютно не получилась. Так что, повторюсь, нужно время. Задачу команда решила — сохраняет место в РПЛ без стыковых. Надо заканчивать спокойно чемпионат и дальше смотреть. Возможно, какие-то позиции надо будет усилить, какие-то ребята вернутся из аренды. Межсезонье будет не очень длинным, но тренер уже знаком с возможностями футболистов, понимает, с кем можно двигаться дальше, а с кем имеет смысл расстаться. И на следующий сезон мы должны увидеть от «Локомотива» хорошую игру, в том числе, и с лидерами нашего чемпионата», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

После 24 туров «Локомотив» занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Зенит» (58 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-na-sleduyushhij-sezon-my-dolzhny-uvidet-ot-lokomotiva-horoshuyu-igru-i-v-matchah-s-liderami-chempionata/
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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