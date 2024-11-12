Кузьмичев — о дубле Батракова с пенальти: «Это признание коллектива»

Футбольный менеджер Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, отреагировал на дубль своего клиента в матче против «Факела» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

«Это признание коллектива, что Алексей полноценный лидер, через которого строится игра, который дает разницу. Соответственно, он и чувствует себя очень уверенно. Подошел, пробил пенальти абсолютно по-разному и, как говорится, с мясом. Надо не забывать, что он эти два пенальти заработал», — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел 19 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач.