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Сегодня, 22:27

Кузьмичев — о дубле Батракова с пенальти: «Это признание коллектива»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Футбольный менеджер Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, отреагировал на дубль своего клиента в матче против «Факела» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

«Это признание коллектива, что Алексей полноценный лидер, через которого строится игра, который дает разницу. Соответственно, он и чувствует себя очень уверенно. Подошел, пробил пенальти абсолютно по-разному и, как говорится, с мясом. Надо не забывать, что он эти два пенальти заработал», — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел 19 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Батраков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)

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