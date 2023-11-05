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Сегодня, 13:20

Кузьмичев: «Дзюба никогда не отбывает номер на поле, но...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев оценил игру нападающего команды Артема Дзюбы в этом сезоне.

— Скептики считали, что Дзюба расслабится после продления контракта с железнодорожниками. Артем доказывает, что его рано списывать со счетов?

— В силу возраста ему уже тяжеловато проводить все 90 минут на высоком уровне. Организм не обманешь, он дает о себе знать. При этом, когда Дзюба находится на поле, он никогда не отбывает номер. Это неоспоримый факт. Кроме того, Артем играет колоссальную роль в раздевалке.

— Значит, к Дзюбе претензий нет?

— Думаю, что Михаилу Михайловичу следовало бы чуть раньше его менять, освежать атакующую линию и выпускать Сулейманова. Тогда, считаю, увидим более результативную игру москвичей. Сейчас получается, что Дзюба устает в концовке, у него нет сил передвигаться. Но Галактионов в него верит до последнего, держит на поле. Сулейманов получает мало игрового времени, ему сложно себя проявить.

— Можно ли говорить о дзюбозависимости «Локо»? Ведь когда Артема нет на поле, складывается ощущение, что игроки не до конца понимают, как им атаковать без забросов на габаритного форварда?

— Да, с вами можно согласиться. Партнеры все время ищут на поле Дзюбу и стараются играть через него. От этого страдает вариативность в атаке. Не только я, но и все болельщики «Локомотива» хотели бы разнообразия в нападении. Все-таки в «Локо» есть интересные ребята, которых можно встраивать в рисунок игры, больше действовать флангами. Но пока все заточено под Артема.

«Пиняев не нужен «Зениту». Дзюбу надо менять раньше». Разбираем игру «Локо» перед дерби со «Спартаком»

Артем Дзюба
Владимир Кузьмичев
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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