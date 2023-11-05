Кузьмичев: «Дзюба никогда не отбывает номер на поле, но...»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев оценил игру нападающего команды Артема Дзюбы в этом сезоне.

— Скептики считали, что Дзюба расслабится после продления контракта с железнодорожниками. Артем доказывает, что его рано списывать со счетов?

— В силу возраста ему уже тяжеловато проводить все 90 минут на высоком уровне. Организм не обманешь, он дает о себе знать. При этом, когда Дзюба находится на поле, он никогда не отбывает номер. Это неоспоримый факт. Кроме того, Артем играет колоссальную роль в раздевалке.

— Значит, к Дзюбе претензий нет?

— Думаю, что Михаилу Михайловичу следовало бы чуть раньше его менять, освежать атакующую линию и выпускать Сулейманова. Тогда, считаю, увидим более результативную игру москвичей. Сейчас получается, что Дзюба устает в концовке, у него нет сил передвигаться. Но Галактионов в него верит до последнего, держит на поле. Сулейманов получает мало игрового времени, ему сложно себя проявить.

— Можно ли говорить о дзюбозависимости «Локо»? Ведь когда Артема нет на поле, складывается ощущение, что игроки не до конца понимают, как им атаковать без забросов на габаритного форварда?

— Да, с вами можно согласиться. Партнеры все время ищут на поле Дзюбу и стараются играть через него. От этого страдает вариативность в атаке. Не только я, но и все болельщики «Локомотива» хотели бы разнообразия в нападении. Все-таки в «Локо» есть интересные ребята, которых можно встраивать в рисунок игры, больше действовать флангами. Но пока все заточено под Артема.

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