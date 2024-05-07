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Сегодня, 01:48

Кузьмичев: «У Козлова большое будущее, но ему не надо возвращаться в «Зенит»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев поделился впечатлениями от игры форварда «Балтики» Данилы Козлова.

— Наблюдал за Козловым, когда он еще играл за команду «Зенита» в ЮФЛ, — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт». — Данила уже тогда был ярким футболистом. У него большое будущее. Я не был удивлен тем, как он проявляет себя во взрослом футболе. У Козлова есть яркие качества, он неординарно действует на поле. Если Данила пройдет огонь, воду и медные трубы, его ждет большое будущее.

— Стоит ли ему возвращаться в «Зенит»?

— Семак больше рассчитывает на латиноамериканских футболистов. Козлову не стоит возвращаться в «Зенит».

— Козлов может заиграть в топ-клубе РПЛ?

— Не сомневаюсь в этом. Многое будет зависеть от него. Главное, не начать почивать на лаврах.

В текущем сезоне 19-летний нападающий провел 7 матчей за «Балтику», в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-u-kozlova-bol-shoe-budushhee-no-emu-ne-nado-vozvrashhat-sya-v-zenit/
ФК Балтика
ФК Зенит
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