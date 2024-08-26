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Сегодня, 18:35

Кузьмичев: «Был бы осторожен, говоря сейчас о попадании «Локомотива» в тройку»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший руководитель академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал выступление основной команды железнодорожников на старте сезона РПЛ.

«Если у «Локомотива» будут случаться дисквалификации из-за карточек или, не дай бог, травмы, то не особо видно, кто сможет заменить Батракова в середине поля. Тот же Влад Сарвели, которого выпускают на эту позицию, в сравнении совершенно не справляется с задачей. Есть ощущение, что запаса прочности тех ребят, которые могут как минимум не испортить, может не хватить.

Поэтому я был бы осторожен, говоря сейчас про попадание «Локомотива» в тройку. Чемпионат длинный. Хотя, если первый круг «Локомотив» закончит на позиции лидера, то можно уже иначе относиться к такой ситуации. Тогда будет приобретение в паузе, которое сможет усилить команду», — цитирует Кузьмичева Metaratings.

После 6 туров «Локомотив» с 15 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на одно очко. В последнем матче команда Михаила Галактионова победила «Ростов» (3:2).

Источник: Metaratings
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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