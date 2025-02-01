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Сегодня, 10:35

Кузьмичев оценил вероятность ухода из «Спартака» Медины

Камила Абдурахманова
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев оценил вероятность ухода из красно-белого клуба полузащитника Хесуса Медины.

«Тот отрезок, который Медина провел при Станковиче, был неубедительный. Не совсем понятно, как его использовать. Тренер пробовал его и крайним нападающим, и опускать в зону десятого номера рядом с Барко, но целостного впечатления и качества было не видно. У Медины есть хорошая история, его можно продать за приемлемые деньги. Думаю, «Спартак» исходит из этого.

В России будет сложно найти вариант для Медины. Это не самый дешевый футболист. Скорее всего, они рассчитывают на европейский рынок. Можно ли вернуть его назад в ЦСКА? Маловероятно. Все-таки была история с уходом из клуба. ЦСКА в той ситуации ничего не мог, потому что у игрока была прописана сумма выкупа, которой «Спартак» воспользовался. Медина перешел в стан непримиримого соперника. Такое в ЦСКА будут помнить долго», — заявил Кузьмичев Legalbet.ru.

В июле 2023 года парагвайский футболист перешел из ЦСКА в «Спартак» за 6 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний Медина провел за «Спартак» 19 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал две голевые передачи. Контракт футболиста с красно-белыми действует до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.

Источник: Legalbet.ru
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Владимир Кузьмичев
Хесус Медина
ФК Спартак (Москва)
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