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Сегодня, 03:25

Кузьмичев: «Отправить Зорина и Лайкина в аренду — это рациональное решение»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о возможном уходе Даниила Зорина и Максима Лайкина из московского клуба.

«Если «Спартак» хочет отправить в аренду Зорина и Лайкина, значит, главный тренер считает, что они не готовы играть за основную команду. Еще пока нет второй команды, поэтому отправить их в аренду — это рациональное решение. Нужно, чтобы ребята получали игровую практику и развивались. За Зориным, в частности, я с интересом наблюдал в минском «Динамо». Он очень ярко себя там проявил», — цитирует «РБ Спорт» Кузьмичева.

В этом сезоне Лайкин сыграл в трех матчах за красно-белых, а Зорин на правах аренды выступал в составе минского «Динамо» и стал чемпионом Белоруссии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-raz-zorin-i-lajkin-uhodyat-v-arendu-znachit-abaskal-schitaet-chto-oni-ne-gotovy-igrat-za-spartak/
Владимир Кузьмичев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
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