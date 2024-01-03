Кузьмичев: «Отправить Зорина и Лайкина в аренду — это рациональное решение»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о возможном уходе Даниила Зорина и Максима Лайкина из московского клуба.

«Если «Спартак» хочет отправить в аренду Зорина и Лайкина, значит, главный тренер считает, что они не готовы играть за основную команду. Еще пока нет второй команды, поэтому отправить их в аренду — это рациональное решение. Нужно, чтобы ребята получали игровую практику и развивались. За Зориным, в частности, я с интересом наблюдал в минском «Динамо». Он очень ярко себя там проявил», — цитирует «РБ Спорт» Кузьмичева.

В этом сезоне Лайкин сыграл в трех матчах за красно-белых, а Зорин на правах аренды выступал в составе минского «Динамо» и стал чемпионом Белоруссии.