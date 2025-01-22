Кузьмичев: «Ошибки «Зенита» на трансферном рынке очевидны»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об ошибках «Зенита» на трансферном рынке.

«Зенит» стал много ошибаться на трансферном рынке? Такой осадок есть. Но не совсем ясно, где в «Зените» центр принятия решений. Спортивного директора у клуба нет и соотвественно мы не видим, кто принимает окончательное решение по тому или иному футболисту. А коллективное мнение не всегда оказывается верным. Ошибки «Зенита» очевидны, кто-то должен взять за них ответственность», — сказал Кузьмичев «СЭ».

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 39 очков в 18 турах.