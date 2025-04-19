Кузьмичев о возможном матче «Сьона» с клубом из России: «Еще есть адекватные люди в Европе, для которых спорт — выше политики»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Сьона» Антона Миранчука, в комментарии для «СЭ» отреагировал на желание президента швейцарского клуба Кристиана Константина сыграть с российскими клубами.

«С учетом сложившейся ситуации такая игра вызвала бы определенный интерес. Она как минимум показала бы, что есть адекватные люди в Европе, для которых спорт — выше политики. Если предположить, что «Сьон» сыграет с «Локомотивом», то это была бы вообще очень красивая история», — сказал Кузьмичев «СЭ».

«Сьон» занимает девятое место в швейцарском чемпионате с 36 очками после 32 туров. Российский полузащитник Антон Миранчук выступает за команду с сентября 2024 года.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.