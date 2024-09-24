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Сегодня, 11:55

Кузьмичев ответил на вопрос, когда Батраков мог бы покинуть «Локомотив»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» рассказал, не хочет ли полузащитник железнодорожников Алексей Батраков последовать примеру Арсена Захаряна, который сразу был настроен на скорейший отъезд в Европу.

— У Захаряна другая история, — отмечает Кузьмичев. — Он родился в Самаре, воспитывался в академии Коноплева, потом перебрался в «Динамо». Связь с московским клубом не такая тесная, как у Батракова, который с самых первых шагов в «Локомотиве». Поэтому уверен, что как минимум ближайшие два года он проведет в составе нынешней команды. О каких-то европейских клубах Леша пока всерьез не думает, а о других российских — тем более. Так-то, конечно, с его техникой и пониманием игры Леше идеально подошел бы испанский чемпионат. Но это все потом. Сейчас главная задача — проявлять себя, стабильно развиваться, приносить пользу «Локомотиву». А через пару лет увидим, в каком Леша будет статусе, каким будет интерес из Европы, — сказал Кузьмичев «СЭ».

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел 12 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил семь мячей и сделал пять результативных передач.

Полностью интервью Владимира Кузьмичева читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков

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