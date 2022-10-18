Кузьмичев — о работе Плутника и немецких специалистов в «Локо»: «Это худший период в истории клуба. Не хочу материться»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев поделился мнением о работе Александра Плутника и немецких специалистов Томаса Цорна, Йозефа Циннбауэра в клубе.

Как вы можете оценить эпоху Плутник + немцы?

— Почти два года. Я уже давал оценку. Это худший период в истории клуба, при самых больших затратах.

— Если описать одним словом?

— Я не хочу материться.

— Что сейчас надо делать? Нет ли опасений, что бюджет слишком пострадал за два года и теперь придется быть в режиме экономии?

— Пострадал бюджет. Если б все было хорошо никаких перемен не было. Всегда наступают глобальные перемены, когда что-то нужно кардинально менять. Юрий Дмитриевич человек грамотный, он специалист. Все будет хорошо. Даже с учетом того, что сейчас непростая финансовая ситуация. Есть долги. Я думаю, все будет в порядке.

— Тренера пока нет. Как вы считаете, что сейчас нужно делать?

— Работать. Насколько я понимаю договоренность уже есть. Вопрос только временной, когда он приступит. В зимнюю паузу или в ближайшее время. А сейчас есть Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Андрей Федоров. Они должны в этот период качественно работать. Больше ничего не остается.

— А вам понятен этот выбор? Почему именно Галактионов?

— Он мне понятен, если мы допускаем, что придет Дима Поляцкий и его команда. Тогда мне понятен выбор. Потому что Дима, работая в РПС, в свое время приглашал Мишу работать с юношескими сборными, а потом и с молодежными. Он его хорошо знает и делает на него ставку. Но опять же это мы все складываем из того, что знаем.

— Стоит ли ожидать масштабного изменения состава? Стоит ли ждать массового отъезда легионеров и распродажи?

— Там есть ребята с кем надо бы расстаться, по моему мнению. Мампаси, Едвай, но исходя из того подбора центральных защитников, которые сейчас в клубе есть, Едвай не худший.

— То, что он с «Торпедо» не играл — это знак?

— Это вопрос тренерский, вратарский. Из очевидного это точно Мампаси, это точно нападающий Раконьяц.

— Керк?

— У меня больше вопросов к Педриньо. Играет абсолютно на чистых мячах и при обороне пешочком только.

— Митай?

— Митай — да, на выход.

— Как вам слова Димы Баринова? Очень жестко и нетипично, когда так говоришь про свою команду, даже когда ты капитан.

— Накипело, помимо того, что он капитан. Я его знаю с детства, с академии. Он через себя пропускает все неудачи. Если он видит какую-то несправедливость, он молчать не будет. Ему эта команда и этот клуб не безразличен. Если кто-то не отрабатывает на поле, он молчать не будет.

— Публично это правильно?

— Это эмоции. Команда находилась в таком состоянии, когда наверно уже через край зашкаливало. Конечно, это не совсем правильно. Но это футбол и у нас примеров таких много.

8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив. 14 октября председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник принял решение подать в отставку. Его место занял Юрий Нагорных.