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Кузьмичев: «Приятно осознавать, что «Локомотив» возглавил турнирную таблицу»

Алина Савинова
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Бывший руководитель академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев оценил старт железнодорожников в новом сезоне РПЛ.

«Локомотив» удивил в приятном смысле. Приятно осознавать, что «Локомотив» возглавил турнирную таблицу. Наверное, мало кто ожидал такого старта. Я бы уверен, что как только Батракову предоставится возможность, он сможет себя проявить. Главное, чтобы он так же ярко провел весь сезон. С каждой игрой внимание соперников у нему будет более пристальное. Когда тебя еще не ждут, то у тебя немного больше свободы для принятия решений. Теперь с каждой игрой будет сложнее и сложнее. На сегодняшний день заметно, что это тот футболист в середине поля, вокруг которого строится игра», — цитирует Кузьмичева Metaratings.ru.

25 августа «Локомотив» дома обыграл «Ростов» (3:2) в 6-м туре РПЛ и с 15 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России.

 

Источник: Metaratings.ru.
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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