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Сегодня, 17:58

Кузьмичев: «3,5 миллиона евро в год для Промеса — это очень большие деньги, с учетом ситуации в России»

Алина Савинова
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев отреагировал на новость об автоматическом продлении контракта форварда Квинси Промеса с красно-белыми до лета 2025 года.

Сообщалось, что зарплата у 31-летнего футболиста останется прежней — 3,5 миллиона евро за сезон.

«Теоретически можно было бы говорить о каком-то пересмотре зарплаты в том случае, если бы речь не шла об опции продления. Например, если бы они заключили новый контракт еще на три года, тогда бы это имело место быть абсолютно точно с учетом возраста, с учетом того, что сейчас это ну очень большие деньги, с учетом экономической ситуации в стране. Но что касается автоматического продления, здесь, наверное, как-то даже некорректно говорить о снижении зарплаты, потому что это часть предыдущего договора и его должны выполнять обе стороны», — цитирует Кузьмичева Metaratings.ru.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В феврале 2021-го он вернулся в московский клуб. Всего на счету нидерландского нападающего 233 матча за красно-белых, в которых он отметился 113 голами и 59 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuzmichyov-3-5-mln-evro-v-god-dlya-promesa-eto-ochen-bolshie-dengi-s-uchyotom-situacii-v-rossii-310993/
Владимир Кузьмичев
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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