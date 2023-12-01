Кузьмичев: «3,5 миллиона евро в год для Промеса — это очень большие деньги, с учетом ситуации в России»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев отреагировал на новость об автоматическом продлении контракта форварда Квинси Промеса с красно-белыми до лета 2025 года.

Сообщалось, что зарплата у 31-летнего футболиста останется прежней — 3,5 миллиона евро за сезон.

«Теоретически можно было бы говорить о каком-то пересмотре зарплаты в том случае, если бы речь не шла об опции продления. Например, если бы они заключили новый контракт еще на три года, тогда бы это имело место быть абсолютно точно с учетом возраста, с учетом того, что сейчас это ну очень большие деньги, с учетом экономической ситуации в стране. Но что касается автоматического продления, здесь, наверное, как-то даже некорректно говорить о снижении зарплаты, потому что это часть предыдущего договора и его должны выполнять обе стороны», — цитирует Кузьмичева Metaratings.ru.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В феврале 2021-го он вернулся в московский клуб. Всего на счету нидерландского нападающего 233 матча за красно-белых, в которых он отметился 113 голами и 59 результативными передачами.