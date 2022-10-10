Кузьмичев предположил, что Плутник может вернуться к кандидатуре Талалаева на пост тренера «Локомотива»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев поделился мнением об увольнении спортивного директора московского клуба Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра и предположил какие следующие шаги предпримет председатель совета директоров железнодорожников Александр Плутник.

«Увольнение немцев — это не решение проблемы. Более того, думаю, это даже не решение Плутника. Наверное, Олегу Валентиновичу Белозерову все настолько надоело, что он убрал всех в приказном порядке. Вы писали, что и Плутника могут сменить, но тогда надо было сразу принимать такое решение, а не половинчатое, когда остались Плутник и Леонченко. Если он останется, придет какой-то очередной псевдоспециалист, который продолжит их стратегию. Если поменяют Плутника, что-то может измениться в лучшую сторону. Что думаю по главному тренеру? Знаю, что раньше Плутник общался с Талалаевым. Это факт, такой разговор был. Возможно, сейчас он вернется к его кандидатуре, но он очень вспыльчивый, не умеет управлять гневом. Это ему мешает. А так, он по-тренерски хороший специалист. Тем более он сам рассказывал, что занимается с психологом, работает над проблемой», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

Он также назвал маловероятным возвращение в команду Юрия Семина. По его словам, он сразу начнет гнуть свою линию в клубе, потому что для него не существует авторитетов, а этого Плутнику не надо.

8 октября клуб объявил об уходе Циннбауэра и Цорна. Цорн работал в московском клубе с июля 2021 года, а Циннбауэр — с июля 2022 года.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками в 12 матчах.