Кузьмичев предположил, когда в «Локомотиве» может произойти смена руководства

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» высказался о возможной смене руководства железнодорожников.

— Мы видим, что РЖД часто принимает решения по «Локомотиву» в конце года. Может ли это произойти раньше?

— Можем подождать и до конца года, и до конца чемпионата. Но на сегодняшний день мы видим, что происходит. Никаких предпосылок, что что-то улучшится абсолютно нет. Бессмысленно тянуть время, нужно принимать решение. Причем, это касается не только тренерского штаба, но и всего руководства: начиная с Плутника, заканчивая европейскими ребятами.

— Это самый слабый «Локомотив», который вы видели?

— На моем веку, с учетом подбора игроков, это самая слабая игра. Результаты говорят сами за себя. Понятно, что счет неприятный. Но содержание игры...

После 11 туров РПЛ московский клуб набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» с семью баллами располагается на 15-й позиции.