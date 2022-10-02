Кузьмичев предположил, когда в «Локомотиве» может произойти смена руководства

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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» высказался о возможной смене руководства железнодорожников.
— Мы видим, что РЖД часто принимает решения по «Локомотиву» в конце года. Может ли это произойти раньше?
— Можем подождать и до конца года, и до конца чемпионата. Но на сегодняшний день мы видим, что происходит. Никаких предпосылок, что что-то улучшится абсолютно нет. Бессмысленно тянуть время, нужно принимать решение. Причем, это касается не только тренерского штаба, но и всего руководства: начиная с Плутника, заканчивая европейскими ребятами.
— Это самый слабый «Локомотив», который вы видели?
— На моем веку, с учетом подбора игроков, это самая слабая игра. Результаты говорят сами за себя. Понятно, что счет неприятный. Но содержание игры...
После 11 туров РПЛ московский клуб набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» с семью баллами располагается на 15-й позиции.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования