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Кузьмичев: «У нас есть нормальные агенты, а есть «жучки». Не надо всех равнять»

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Представитель Алексея Батракова Владимир Кузьмичев рассказал об агентской деятельности в российском футболе.

— В любой профессии есть профессионалы, а есть те, которые работают, не соблюдая законов. Поэтому не надо делать акцент на всех агентах. И среди них есть как порядочные люди, так и другие — правильнее их называть «жучки».

У нас в стране слово «агент» уже вызывает отторжение. Никто же не разбирается, кто работает и приносит пользу российскому футболу, а кто — вред. Поэтому в каждом конкретном случае надо говорить про человека, а не про агентов в целом, — сказал Кузьмичев «РБ Спорт».

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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