Кузьмичев — о Гильерме: «Предполагаю, что никакого предложения от «Локомотива» не было»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о будущем 38-летнего вратаря железнодорожников Маринато Гильерме.

«Надо послушать самого Гильерме. Если он еще не наигрался и чувствует себя полноценным игроком, то это один вопрос. Думаю, если бы он насытился карьерой, то уже объявил бы об этом. Возможно, «Локомотив» его не видит в структуре клуба. Если бы с ним планировали сотрудничать, то сделали бы предложение. Допускаю, что никакого предложения от «Локомотива» нет, поэтому Гиля в раздумьях и выбирает, что делать дальше», — сказал Кузьмичев Legalbet.

В прошедшем сезоне Гильерме провел за «Локомотив» пять матчей, пропустил пять голов и дважды оставлял ворота в неприкосновенности. Контракт голкипера с красно-зелеными истекает 30 июня 2024 года.