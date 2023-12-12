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Сегодня, 15:38

Кузьмичев: «С Мозесом не было смысла продлевать контракт, он проиграл конкуренцию в «Спартаке»

Алина Савинова
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев отреагировал на новость о том, что московский клуб не продлит контракт с полузащитником Виктором Мозесом.

Нынешнее соглашение футболиста с командой истекает летом 2024 года.

«Понимаю решение руководства «Спартака». Оно было на поверхности. Мы же понимаем, какую зарплату получает Мозес, а играет он мало. Не было смысла с ним продлевать контракт. Виктор проигрывает конкуренцию в команде, зарабатывая при этом большие деньги», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

В сезоне-2023/24 33-летний нигериец забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 13 матчах за красно-белых во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-s-mozesom-ne-by-lo-smy-sla-prodlevat-kontrakt-on-proigral-konkurentsiyu-v-spartake/
Виктор Мозес
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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