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Сегодня, 07:24

Кузьмичев: «Краснодар» пока радует своей игрой, они заслуженно занимают первое место»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал выступление «Краснодара» в этом сезоне.

«Краснодар» пока радует своей игрой, они заслуженно занимают первое место. Нужно понимать, что впереди еще много матчей, и все может измениться. Вопрос только в одном: смогут ли они пройти также ровно до конца сезона. Какие-то выводы рано сейчас делать. «Зенит» отстает на семь очков? Это не критично, такой гандикап можно отыграть", – цитирует «РБ Спорт» Кузьмичева.

После 10 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-krasnodar-raduet-svoej-igroj-no-kakie-to-vy-vody-poka-rano-delat/
Владимир Кузьмичев
Футбол
ФК Краснодар
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