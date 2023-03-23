Кузьмичев прокомментировал возможное увольнение Горлова с поста главного тренера «Пари НН»

Экс-директор футбольной академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал возможное увольнение Артема Горлова с поста главного тренера «Пари НН».

«Для меня изначально решение пригласить Горлова в «Пари НН» было неоднозначным. Я знаком с его карьерой еще со времен, когда он начинал вместе с Комбаровым. С первых дней его работа меня не впечатлила. Был удивлен, когда его пригласили в «Пари НН». Сейчас не знаю, как быть клубу. Если у них есть кандидат, в котором они уверены, тогда стоит поменять Горлова. Смысла не вижу, если придет такой же тренер, который хочет себя попробовать в РПЛ. Как оцениваю работу Горлова? Первая игра после паузы у нижегородцев была с «Зенитом». Бросилось в глаза то, что команда вышла без большого желания зацепиться, побороться. При Галактионове было видно, что ребята старались до последней минуты, даже если что-то не получалось. В Санкт-Петербурге футболисты вышли сдаться на милость победителю, кроме Тимура Сулейманова. Не вижу у команды Горлова какой-то структурной игры, отдачи, самоотверженности. Видна разница между «Пари НН» Галактионова и Горлова», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

После 20 туров «Пари НН» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Лидирует — «Зенит» (48 очков).