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Сегодня, 07:33

Кузьмичев: «Аякс» мог бы стать хорошим вариантом для Антона Миранчука»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев поделился мнением о возможном переходе полузащитника Антона Миранчука в «Аякс».

«Если бы вариант с «Аяксом» был реальным, я, наверное, знал бы что-то. Это мог быть хороший вариант. «Аякс» — очень интересный клуб, там стараются играть в позиционный футбол, который по стилистике очень близок Антону. По философии, которую амстердамский клуб много лет исповедует, футбол «Аякса» может подойти Миранчуку», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Аякс» рассматривает возможность подписания Миранчука.

28-летний Миранчук покинул «Локомотив» в связи с окончанием контракта этим летом. Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что удивлен проблемами футболиста с поиском команды.

Источник: РБ Спорт
Антон Миранчук
Владимир Кузьмичев
ФК Аякс

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