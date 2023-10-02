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Сегодня, 15:33

Кузьмичев прокомментировал заявление Шпинева о будущем Жемалетдинова и Миранчука в «Локомотиве»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал заявление агента Вадима Шпинева о будущем хавбеков Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука в «Локомотиве».

«Заявление Вадима стоит рассмотреть с эмоциональной точки зрения. Не все так категорично, наверное, он выразился немного неправильно. Вероятно, речь могла идти о том, что есть некие рабочие моменты между ним и господином Леонченко. Я точно знаю, что Нагорных и Ульянов находятся в абсолютно нормальном контакте со Шпиневым, они прорабатывают этот вопрос. Я думаю, что решение будет найдено, чтобы игроки остались в «Локо». Не сложились отношения, возможно, эмоциональное высказывание Вадима связано с тем, что господин Леонченко был категорически против перехода Тимура Сулейманова. Вопреки остальным руководителям клуба», — приводит слова Кузьмичева Metaratings.ru.

27-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». Всего за московский клуб он провел 192 матчей, забил 45 мячей и отдал 29 результативных передач.

26-летний Жемалетдинов также является воспитанником железнодорожников. Всего за «Локомотив» он провел 137 матч, забил 19 мячей и отдал 25 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuzmichev-slova-shpineva-o-zhemaletdinove-i-miranchuke-mogut-byt-svyazany-s-tem-chto-leonchenko-byl-protiv-perekhoda-suleimanova-290617/
Антон Миранчук
Владимир Кузьмичев
Рифат Жемалетдинов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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