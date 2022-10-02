Кузьмичев раскритиковал Педриньо: «Он считает, что все умеет. А РПЛ для него прочитанная книга»

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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника Педро Габриэла в матче 11-го тура РПЛ против «Урала» (2:4).
— Баринов не играл матч Кубка России. Матч с «Уралом» он начал со скамейки. Это действительно простуда или реакция на его резкие высказывания?
— Дима простудился, у него была высокая температура. Поэтому не смог принять участия в игре. Нужно было что-то менять в игре с «Уралом». Выпустить капитана на поле — верное решение. Другое дело, что убирать Антона Миранчука — это неразумно. При нынешней игре он был одним из лучших на поле. Были другие кандидаты, которых можно поменять. Я бы убрал Педриньо. Видимо, он подумал, что все умеет. Считает, что РПЛ для него прочитанная книга. Он вышел погулять на поле.
Педриньо перешел в «Локомотив» из «РБ Брагантино» в начале сентября этого года. 22-летний бразилец сделал покер 28 сентября в матче Кубка России с «Химками» (5:0), также на его счету 1 результативная передача в игре Кубка с «Краснодаром» (2:2, 3:1 — по пенальти).
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