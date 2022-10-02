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Сегодня, 11:35

Кузьмичев раскритиковал Педриньо: «Он считает, что все умеет. А РПЛ для него прочитанная книга»

Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника Педро Габриэла в матче 11-го тура РПЛ против «Урала» (2:4).

— Баринов не играл матч Кубка России. Матч с «Уралом» он начал со скамейки. Это действительно простуда или реакция на его резкие высказывания?

— Дима простудился, у него была высокая температура. Поэтому не смог принять участия в игре. Нужно было что-то менять в игре с «Уралом». Выпустить капитана на поле — верное решение. Другое дело, что убирать Антона Миранчука — это неразумно. При нынешней игре он был одним из лучших на поле. Были другие кандидаты, которых можно поменять. Я бы убрал Педриньо. Видимо, он подумал, что все умеет. Считает, что РПЛ для него прочитанная книга. Он вышел погулять на поле.

Педриньо перешел в «Локомотив» из «РБ Брагантино» в начале сентября этого года. 22-летний бразилец сделал покер 28 сентября в матче Кубка России с «Химками» (5:0), также на его счету 1 результативная передача в игре Кубка с «Краснодаром» (2:2, 3:1 — по пенальти).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Ф1(-1.5)

24%

1.90

Ф2(+1.5)

18%

1.96

П1

17%

1.37
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

28%

1.95

Ф1(-1.5)

22%

1.81

ТБ 2.5

20%

1.55
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Нижний Новгород
Спартак

П2

34%

1.70

Обе забьют - да

21%

1.83

ИТБ2 (1.5)

15%

1.73
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Педриньо
2
2
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