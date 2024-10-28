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Сегодня, 12:20

Батраков пройдет МРТ в понедельник. У россиянина нет болевых ощущений после стыка с Мантуаном

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

По ходу матча 13-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1) в добавленное ко второму тайму время полузащитник петербургского клуба Густаво Мантуан шипами попал в голеностоп Батракову. 19-летний футболист москвичей был вынужден покинуть поле.

«Что я знаю: по ощущениям самого Алексея вроде бы все нормально. Это место не опухло, нет каких-то болевых [ощущений]. Но МРТ будет сделано только сегодня, результаты будут чуть позже», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В текущем сезоне Батраков провел за клуб 17 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 голевых передач. Он возглавляет гонку бомбардиров РПЛ по итогам 13 матчей.

ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков

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