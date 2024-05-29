Кузьмичев: «Я знаком с ситуацией, про Миранчука и ПАОК — это все выдумки»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев поделился мнением о будущем полузащитника Антона Миранчука.

«Я не считаю, а я знаком с ситуацией. Про Миранчука и ПАОК — это все выдумки Вани Карпова. Никаких контактов ни у агента, ни у игрока с этим клубом не было.

На сегодняшний день игрока не устроило предложение, которое сделал «Локомотив». Шанс, что игрок останется, есть всегда до момента подписания контракта с другим клубом. Но вы же знаете, что «Локомотив» ввел внутриклубный потолок зарплат и пытается его придерживаться. А это играет на руку конкурентам. Если они одумаются, то все возможно», — приводит слова Кузьмичева Legalbet.

Ранее сообщалось, что ПАОК интересуется Миранчуком и хочет подписать 28-летнего россиянина.

25 мая агент Миранчука Вадим Шпинев сообщил «СЭ», что футболист провел последний матч за «Локомотив». В 30-м туре РПЛ красно-зеленые победили «Балтику» со счетом 3:1. Полузащитник отметился голом на 8-й минуте встречи.