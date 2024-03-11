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11 марта, 09:22

Кузьмичев рассказал, кто может заменить Абаскаля в «Спартаке»

Виктория Кравченко
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев рассказал, кто мог бы возглавить красно-белых в случае отставки Гильермо Абаскаля.

10 марта «Спартак» проиграл «Факелу» дома в 20-м туре РПЛ со счетом 0:2.

— Если не Абаскаль, то кто? «Спартаку» стоит смотреть российских специалистов или только иностранцев?

— Тут сложно говорить про каких-то российских специалистов. Потому что, когда все в разгаре, я просто не вижу на рынке человека из России, который мог бы сейчас сразу поправить как-то дела.

Из тех, кто свободен, наверное, реально рассматривается только Станислав Саламович [Черчесов]. Но, во-первых, это для болельщиков «Спартака» будет точно не самое правильное решение. Во-вторых, для «Спартака» он может сейчас в какой-то критической ситуации что-то поправить, но если говорить стратегически, то это не тот тренер. Поэтому мне сложно сказать. Я думаю, если руководство «Спартака» все-таки в голове держало смену тренера, наверное, какие-то должны были быть наработки. И думаю, что эти наработки где-то за рубежом, — сказал Кузьмичев Metaratings.ru .

Черчесов в 2007-2008 годах тренировал «Спартак», а с 2016 по 2021 год возглавлял сборную России.

«Спартак» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuzmichyov-zayavil-chto-spartaku-ne-sleduet-naznachat-cherchesova-vmesto-abaskalya-342518/
Станислав Черчесов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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