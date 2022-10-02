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Сегодня, 12:05

Кузьмичев рассказал о встрече со спортивным директором «Спартака» Эшуорта

Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора красно-белых.

— Ходила информация, что вы можете вернуться в «Спартак».

— Ничего не могу сказать. Лично со мной никто не контактировал. Тоже читал об этом в газете. Но на сегодняшний день не было никаких контактов. Не было никаких звонков.

— Как вы отреагировали на назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака»?

— Я познакомился с ним, когда он в составе City Football Group анализировал ситуацию в «Спартаке». У меня с ним было две встречи, он собирал информацию. Впечатление? Он задавал профессиональные вопросы. Было видно, что он в теме. От тех двух встреч остались положительные впечатления. Конечно, я читал о том, что было в Казахстане. Но как комментировать то, что говорят? На любого человека можно наговорить. Негативный фон? Когда не знаешь точно, трудно опираться на факты.

26 сентября «Спартак» объявил имя нового спортивного директора клуба. Им стал 52-летний Пол Эшуорт, который уже работал в России спортивным директором в «Ростове».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Ф1(-1.5)

24%

1.90

Ф2(+1.5)

18%

1.96

П1

17%

1.37
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

28%

1.95

Ф1(-1.5)

22%

1.81

ТБ 2.5

20%

1.55
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Нижний Новгород
Спартак

П2

34%

1.70

Обе забьют - да

21%

1.83

ИТБ2 (1.5)

15%

1.73
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Пол Эшуорт
8
1
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