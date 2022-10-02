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Сегодня, 12:05

Кузьмичев рассказал о встрече со спортивным директором «Спартака» Эшуортом

Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
Владимир Кузьмичев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора красно-белых.

— Ходила информация, что вы можете вернуться в «Спартак».

— Ничего не могу сказать. Лично со мной никто не контактировал. Тоже читал об этом в газете. Но на сегодняшний день не было никаких контактов. Не было никаких звонков.

— Как вы отреагировали на назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака»?

— Я познакомился с ним, когда он в составе City Football Group анализировал ситуацию в «Спартаке». У меня с ним было две встречи, он собирал информацию. Впечатление? Он задавал профессиональные вопросы. Было видно, что он в теме. От тех двух встреч остались положительные впечатления. Конечно, я читал о том, что было в Казахстане. Но как комментировать то, что говорят? На любого человека можно наговорить. Негативный фон? Когда не знаешь точно, трудно опираться на факты.

26 сентября «Спартак» объявил имя нового спортивного директора клуба. Им стал 52-летний Пол Эшуорт, который уже работал в России спортивным директором в «Ростове».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Пол Эшуорт
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