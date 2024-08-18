Кузьмичев: «Батраков универсальнее Облякова»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» сравнил полузащитника ЦСКА Ивана Облякова и хавбека «Локо» Алексея Батракова.

— Обляков уже стал настоящим лидером ЦСКА?

— Да. Сейчас Обляков — однозначно ведущий футболист в ЦСКА. Причем Николич его использует и на позиции «шестерки», и повыше. И Иван везде выглядит очень прилично. Чувствуется, что он и сам понимает, что способен делать разницу и вести за собой команду. Появилась уверенность в своих силах.

— Предвкушаете дуэль Обляков — Батраков в центре поля?

— Нас ждет действительно интересное противостояние. Правда, стоит заметить, что, когда центральный полузащитник является ярко выраженным левшой (имею в виду Облякова), это немного ограничивает вектор развития атаки.

— Значит, для вас Батраков более универсальный полузащитник?

— Ну конечно. Алексей работает обеими ногами практически одинаково.

19-летний Батраков провел за «Локомотив» 4 матча, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в этом сезоне РПЛ.

26-летний Обляков провел 4 матча в этом сезоне, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

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