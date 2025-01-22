Кузьмичев считает, что деньги не смогли мотивировать бразильцев «Зенита»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев в комментарии для «СЭ» высказался о переменах в составе «Зенита».

«Первые симптомы того, что бразильцы устали появились гораздо раньше. Просто они надеялись, что финансовые вознаграждения компенсируют ситуацию. Но как мы видим, не очень получилось и бразильцы все равно намерены покинуть клуб. Потому что того качества, которое было в их игре раньше, не наблюдается. Наверное, руководство «Зенита» допустило небольшой просчет и изменения можно было проводить раньше и без спешки», — сказал Кузьмичев «СЭ».

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 39 очков в 18 турах.