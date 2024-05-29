Кузьмичев считает, что Дзюбе будет непросто найти новый клуб в РПЛ

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем Артема Дзюбы.

«Сможет ли Дзюба найти клуб в РПЛ? Думаю, что это будет непросто. Если вспомнить, до прихода в «Локомотив» у Дзюбы была сложная ситуация, и очередь за ним не стояла. Сложились два фактора, что «Локомотиву» срочно нужен был нападающий, а Артем был свободен. Они договорились на минимальных условиях. Думаю, что сейчас примерно такая же ситуация. Клубы не будут быстро предлагать контракт. Думаю, если клубы не смогут приобрести то, что планировали, то тогда вернутся к кандидатуре Артема. Вопрос другой: нужно ли это Артему? Он всем все доказал. У него сейчас неплохо получается в медиа пространстве», — сказал Кузьмичев «СЭ».

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды. С февраля 2023 года нападающий провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.