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Сегодня, 18:02

Кузьмичев: «Эшуорту будет некомфортно работать вместе с Рибалтой»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Экс-заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев поделился мнением о возможном приглашении бывшего спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты в московский клуб.

«Соглашусь с тем, что Эшуорту будет некомфортно работать вместе с Рибалтой, это неправильная ситуация. В любом случае будет обида на то, что пригласили другого специалиста. Будет неспокойная ситуация. Возможно, в этот момент Эшуорт и начнет говорить, а то до этого все молчал», — приводит слова Кузьмичева Metaratings.ru.

Ранее экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможное назначение Хавьера Рибалты на пост спортивного директора красно-белого клуба.

Рибалта с 2018 по 2021 год занимал должность спортивного директора «Зенита». Его последним местом работы был «Марсель», который он покинул в октябре.

Источник: Metaratings.ru
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ФК Спартак (Москва)
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