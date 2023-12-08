Кузьмичев: «Эшуорту будет некомфортно работать вместе с Рибалтой»

Экс-заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев поделился мнением о возможном приглашении бывшего спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты в московский клуб.

«Соглашусь с тем, что Эшуорту будет некомфортно работать вместе с Рибалтой, это неправильная ситуация. В любом случае будет обида на то, что пригласили другого специалиста. Будет неспокойная ситуация. Возможно, в этот момент Эшуорт и начнет говорить, а то до этого все молчал», — приводит слова Кузьмичева Metaratings.ru.

Ранее экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможное назначение Хавьера Рибалты на пост спортивного директора красно-белого клуба.

Рибалта с 2018 по 2021 год занимал должность спортивного директора «Зенита». Его последним местом работы был «Марсель», который он покинул в октябре.