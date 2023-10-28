Кузьмичев: «Поле нивелировало качества игроков «Спартака», а «Факел» заслужил победу»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ «Факел» — «Спартак» (2:0).

«Поле абсолютно нивелировало качества игроков «Спартака». В первую очередь в таком матче проявляются бойцовские качества и заряженность. Было много борьбы, приходилось терпеть, играть через не могу. Болельщики потрясающе поддерживали «Факел». По игре «Факел» заслужил победу», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

«Спартак» находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 20 очков. «Факел» набрал 15 очков и поднялся на 11-е место. В следующем туре красно-белые сыграют против «Локомотива», а воронежская команда встретится с «Ахматом».