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Сегодня, 22:13

Кузьмичев: «Если у Захаряна нет европейского предложения, надо оставаться в «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев поделился мыслями о том, стоит ли форварду «Динамо» Арсену Захаряну рассмотреть вариант с переходом в другой российский клуб.

«Не думаю, что Захаряну стоит переходить в российский клуб. Тем более сейчас в «Динамо» придет новый главный тренер. Говорить о том, что Захарян не показывал своего уровня неправильно. Вся команда не показала того уровня, который был в прошлом сезоне. Если у Арсена нет европейского предложения, надо оставаться в «Динамо» и продолжать играть за этот клуб», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

Захарян выступает за «Динамо» с 2020 года. В текущем сезоне 20-летний полузащитник провел 27 матчей в РПЛ, отметился 4 голами и 9 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-esli-u-zaharyana-net-evropejskogo-predlozheniya-emu-nado-ostavat-sya-v-dinamo/
Арсен Захарян
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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