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Сегодня, 18:39

Кузьмичев считает, что Горшков станет усилением для «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал возможный переход защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова в московский клуб.

«Если брать нынешних левых защитников, Горшков — это усиление для «Спартака». Надо понимать, что Хлусевич — правша. На фланг обороны нужен футболист с левой ногой. Горшков спокойно выиграет конкуренцию у Хлусевича», — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».

15 июня появилась информация, что 25-летний защитник близок к переходу в «Спартак». В прошедшем сезоне Горшков провел за самарскую команду 29 матчей в РПЛ, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами.

Источник: «РБ Спорт»
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Горшков
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