Кузьмичев: «Ивич не подходит по стилю «Спартаку», но он может дать результат»

Футбольный функционер Владимир Кузьмичев считает, что бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич мог бы дать результат «Спартаку».

«Ивич — топ-тренер, он способен давать результат. Его назначение в «Спартак»? Мне кажется, по стилю это не совсем то, что нужно «Спартаку». Но он может дать результат, это сто процентов», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

Ивич покинул пост главного тренера «Краснодара» в марте. Его заменил Мурад Мусаев.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 22 матчах. С июня 2022 года красно-белых возглавляет Гильермо Абаскаль.