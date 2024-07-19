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Сегодня, 07:06

Кузьмичев: «Локомотив» будет бороться за 9-10 место в новом сезоне»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев поделился ожиданиями от выступления команды в сезоне-2024/25.

«Команда усреднилась. Потеряла ярких игроков. А одной талантливой молодежью бороться за медали будет очень сложно. Думаю, «Локомотив» будет бороться за 9-10-е места. Слишком большие потери у них. Они в том году заняли четвертое место. Хотя по содержанию должны были быть шестыми», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Локомотив» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. По итогам сезона команду покинуло большое количество игроков, в том числе Маринато Гильерме, Тин Едвай, Станислав Магкеев, Дмитрий Рыбчинский, Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук, Максим Глушенков и Артем Дзюба.

Источник: РБ Спорт
Владимир Кузьмичев
ФК Локомотив (Москва)
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