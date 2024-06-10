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Сегодня, 16:48

Кузьмичев считает, что «Локомотив» должен серьезно отнестись к возможному уходу Глушенкова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал вероятность ухода форварда железнодорожников Максима Глушенкова.

«Вопрос о возможном уходе Глушенкова из «Локомотива» тяжелый. Максим провел очень сильный сезон, но у него в контракте есть опция выкупа. Эта сумма никого не отпугнет. «Локомотиву» надо отнестись серьезно к ситуации с Глушенковым. Если клуб хочет удержать Максима, им надо вступить с ним в переговоры и улучшить условия контракта», — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 24-летний футболист провел 38 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 21 голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Глушенкова в 11 миллионов евро. Он выступает за «Локомотив» с января прошлого года.

Источник: «РБ Спорт»
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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