Кузьмичев считает, что «Локомотив» должен серьезно отнестись к возможному уходу Глушенкова

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал вероятность ухода форварда железнодорожников Максима Глушенкова.

«Вопрос о возможном уходе Глушенкова из «Локомотива» тяжелый. Максим провел очень сильный сезон, но у него в контракте есть опция выкупа. Эта сумма никого не отпугнет. «Локомотиву» надо отнестись серьезно к ситуации с Глушенковым. Если клуб хочет удержать Максима, им надо вступить с ним в переговоры и улучшить условия контракта», — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 24-летний футболист провел 38 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 21 голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Глушенкова в 11 миллионов евро. Он выступает за «Локомотив» с января прошлого года.