Кузьмичев считает, что Мостовой сильнее и перспективнее Мантуана

Футбольный функционер Владимир Кузьмичев прокомментировал новость о возможном выкупе Густаво Мантуана из «Коринтианса».

«У мня нет полной уверенности, что покупка Мантуана стоящая. Для того, чтобы это понимать надо находится внутри, видеть тренировочный процесс. По внешней картинке Мантуан не уровень «Зенита». Для меня это спорная покупка. Мне Мостовой всегда импонировал, потому что я знаю его с детства. Меня подкупает то, что в такой команде, при такой высокой конкуренции Андрей стал если не стабильным игроком основного состава, то основной обоймы точно. Это дорогого стоит. Мостовой сильнее и перспективнее Мантуана», — приводит слова Кузьмичева «РБ спорт».

В нынешнем сезоне Мантуан провел 28 матчей за «Зенита», забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.