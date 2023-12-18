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Сегодня, 16:47

Кузьмичев: «Для Мелешина «Факел» — неплохой вариант, он не будет играть в «Спартаке»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев считает, что форварду красно-белых Павлу Мелешину стоит согласиться на переход в «Факел» на правах аренды.

«Спартак» очень активно ищет центрального нападающего, очевидно, что игрок на эту позицию будет приобретен, чтобы конкурировать с Соболевым. За весь первый круг Мелешин получал минимальное игровое время. В данных обстоятельствах Павел не будет получать его от слова совсем. Для того чтобы двигаться дальше, нужно рассмотреть вариант с арендой и постараться выйти на новый уровень.
Подходит ли ему вариант с «Факелом»? Если инициатива исходит от «Факела», значит, Ташуев знает Павла. Для Мелешина это неплохой вариант, тем более что воронежцы набрали достаточное количество очков, уверенно себя чувствуют. Там Мелешин может конкурировать и получать необходимое игровое время", — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

Мелешин — воспитанник «Спартака». В сезоне-2023/24 19-летний форвард забил 1 гол в 8 матчах за красно-белых во всех турнирах.

Источник: РБ Спорт
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