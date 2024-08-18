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Сегодня, 12:55

Кузьмичев: «Сарвели — не игрок уровня «Локо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего команды Дмитрия Воробьева и форварда Владислава Сарвели.

— Приобретение Воробьева — попадание в точку?

— Для центрального нападающего важно забивать и отдавать. Если у Воробьева все пока получается на стабильном уровне, то это, конечно, правильный трансфер. Тем более позиция была свободна, летом «Локо» остался только с одним профильным форвардом — Сулеймановым.

На сегодняшний день Воробьев выиграл конкуренцию у Сулейманова. Но, зная характер Тимура, он еще, несомненно, поборется за место в основе. И это пойдет обоим только на пользу. Хорошая, здоровая конкуренция еще никому никогда не вредила.

— Но есть же еще и Сарвели.

— При всем к нему уважении, это все-таки не игрок уровня «Локомотива». Михал Михалыч не видит его в роли центрального нападающего, а больше пытается использовать на месте «десятки». Но сравнивать Сарвели с молодым Лешей Батраковым сейчас просто нереально.

26-летний Сарвели провел 3 матча в РПЛ в этом сезоне, сделав 1 результативную передачу.

Полностью интервью Владимира Кузьмичева читайте на «СЭ»

ФК Локомотив (Москва)
Владислав Сарвели
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