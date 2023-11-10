Кузьмичев: «Соболев — лидер команды, он нужен «Спартаку» в игре с «Ростовом»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев ответил на вопрос, нужен ли форвард Александр Соболев красно-белым в матче с «Ростовом».

В игре 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1) футболист не вышел в стартовом составе «Спартака».

«Соболев — лидер команды, здесь нет никаких сомнений. Вопрос в том, смогли ли Абаскаль и Соболев уладить все шереховатости между друг другом. Я думаю, что разум возобладает и Соболев начнет игру с первых минут. С ним «Спартак» играет намного разнообразнее в атаке, чем без него. Он нужен команде в игре с «Ростовом», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

Игра между «Спартаком» и «Ростовом» в рамках 15-го тура РПЛ пройдет 12 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.