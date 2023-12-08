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Сегодня, 20:30

Кузьмичев считает, что «Спартаку» нужен новый нападающий

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Экс-заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев поделился мнением об усилении красно-белых в зимнее трансферное окно.

«Мне кажется, «Спартак» пойдет за новым нападающим зимой. Соболеву нужен конкурент. Думаю, «Спартак» будет искать игрока на эту позицию. Вопрос только цены и качества. Команде нужен игрок другого плана, нежели Соболев. Два больших нападающих не нужны», — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».

После 17 туров «Спартак» с 27 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. 9 декабря красно-белые дома сыграют с «Крыльями Советов».

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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